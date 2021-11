Cade il Sestri Levante tra le mura amiche: nell’anticipo pomeridiano il Borgosesia vince 2-0 con i gol di Omoregbe al 44′ del primo tempo e al 37′ st Farinelli su rigore.

Con questa sconfitta la formazione rossoblu resta ferma a 8 punti in zona play out. Domani in campo la Lavagnese contro la Caronnese e il Ligorna nel derby dell’Imperia.