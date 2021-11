Calcio/ Genoa, c'è la svolta in panchina: via Ballardini, pronto Shevchenko - LevanteNews

Il Genoa ha scelto, sarà Andrij Shevchenko è il nuovo allenatore al posto di Davide Ballardini. A darne notizia il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

L’ex selezionatore della Nazionale ucraina dovrebbe firmare il suo contratto nelle prossime ore per preparare poi la sfida contro la Roma in programma alla ripresa del campionato di serie A, nel fine settimana del 20-21 novembre.

Al momento non si conosce la durata del contratto che potrebbe essere tre anni o due più opzione per il terzo. Shevchenko, secondo Sky Sport è atteso in Italia la prossima settimana per limare gli ultimi dettagli che lo legheranno al Genoa.