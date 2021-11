Allarme covid: "Occorrono controlli capillari" - LevanteNews

Sono i numeri a dire che il covid contagia un numero sempre maggiore di persone; soprattutto tra i non vaccinati. Ciò si verifica anche nel nostro levante. Diversi i fattori che influiscono sulla crescita delle infezioni: la stagione autunnale; l’alto numero dei non vaccinati; il mancato rispetto delle regole anticovid; l’insufficienza dei controlli.

Alcuni lettori chiedono. All’ingresso dei locali dove si svolgono spettacoli, conferenze o altri incontri, viene controllato il possesso del green pass? Siamo sicuri che appartenga alla persona che lo esibisce? Perché non viene chiesto anche un documento di identità? Nei supermercato in genere sono i dipendenti a ricordare l’obbligo di indossare la mascherina; ma le forze dell’ordine entrano ancora nei negozi e vari locali per verificare che tutti siano in regola? Inutile controllare spiagge e sentieri in estate se poi i controlli spariscono in autunno.