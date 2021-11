Più che un’autostrada sembra una via Crucis. Basta dare un’occhiata ai siti di Autostrade e del 118 per rendersene conto. Code tra Recco e lo svincolo di Chiavari per lavori. Carico di un camion caduto sulla sede stradale tra Genova Est e Nervi. E se tutto ciò non bastasse, intervento della Croce Verde per un incidente con un ferito in codice giallo e dei Volontari del Soccorso di Rapallo per un ferito in codice verde. Io speriamo che me la cavo.