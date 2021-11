Sestri: Parco della Lavagnina, in corso il recupero di un'area fangosa - LevanteNews

E’ in corso nell’area delle Casette Rosse il recupero di un’area fangosa per essere attrezzata e restituita al quartiere e non utilizzata dal Parco delle Lavagnina.

Questa mattina proprio in quell’area si è recata il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio per verificare insieme all’associazione di quartiere le migliorie che vengono effettuate.

L’area delle Casette Rosse è un luogo per diverse generazioni i cui risultati sono andati anche oltre i proponimenti dell’azione amministrativa.

Qui i ragazzi possono suonare, incontrarsi e fare festa, le persone di diversa età possono fare ginnastica e quelle con diverse abilità realizzare attività creative o passare qualche ora insieme.