Rapallo: Premio donna scrittrice, il mistero dei volumi acquistati - LevanteNews

Chissà se gli organizzatori del Premio Strega, del Campiello e di tanti altri concorsi letterari italiani acquistano o ricevono in omaggio i testi in gara per farli esaminare dalle giurie. Quel che è certo che il Comune di Rapallo, per il Premio donna scrittrice, li acquista. Anche se la determina pubblicata nell’albo pretorio del Comune non chiarisce. Anche perché i costi del premio non sono espressi in una unica determina, ma “a rate”.

La determina spiega che la giuria popolare del premio sarà costituita da studenti dei licei cittadini Da Vigo e Liceti; non specifica il numero degli studenti giurati. Forse 35 (e non 40) poiché la determina stabilisce l’acquisto di 70 copie. Ma, altro mistero, di due soli volumi, mentre le opere finalista da esaminare sono tre.

I 70 volumi acquistati (per un totale di 1.719,90 euro) riguardano le autrici Silvia Avallone (“Un’amicizia”- Rizzoli)) e Ilaria Tuti (“Fiore di Roccia” – Longanesi). Nessuna copia per la terza finalista Elisa Ruotolo (“Qual luogo a me proibito” Feltrinelli).

Considerato che gli studenti dovranno leggere tutte e tre le opere finaliste, resta il dubbio se il loro acquisto è indicato da un’altra determina o se la Feltrinelli, a differenza di Rizzoli e Longanesi, li abbia omaggiati al Comune.

Siamo certi che il dottor Antonio Gori o la dirigente Anna Maria Drovandi, persone correttissime, ci sveleranno il mistero.