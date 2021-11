Rapallo: "Parco Portofino, la posizione della Lega è chiara" - LevanteNews

Dalla Lega Salvini Premier Rapallo

“Apprendiamo dal giornale le dichiarazioni del Vicesindaco Pier Giorgio Brigati, che ci chiama in causa nella vicenda dei confini del Parco di Portofino, dichiarazioni che riteniamo infondate” – dichiarano i consiglieri comunali Fabio Proietto, Maurizio Malerba, Laura Mastrangelo e l’assessore Franco Parodi.

“La posizione della Lega sull’ampliamento dei confini – e l’inclusione del nostro Comune- è sempre stata trasparente e coerente, a tutti i livelli di governo.

In più occasioni, come Lega Rapallo, abbiamo motivato la nostra contrarietà a far ricadere il nostro territorio nel sistema vincolistico del Parco, ritenendo che gli eventuali vantaggi siamo ben inferiori dei certi svantaggi. E ciò sulla base di considerazioni dovute, oltre che alla governance, alla diversità dei territori.

Il Parco di Portofino è un unicum preziosissimo per tutto il comprensorio, che deve essere preservato – come fino ad ora è stato fatto e come continuerà a fare l’ente Parco sotto l’egida dell’attuale Presidente Matteo Viacava.

Ben diverso è il territorio di Rapallo, che ha esigenze e programmi non compatibili con le norme di salvaguardia emanate. Non è stata la nostra posizione, ribadita nell’ultimo consiglio comunale, a farci arrivare all’attuale situazione, bensì l’ennesima sentenza di un TAR.

Ringraziamo il nostro Sindaco Carlo Bagnasco per la ferma posizione contro scelte calate dall’alto sui territori e siamo contenti di averlo al nostro fianco in questa battaglia.”

Fabio Proietto, capogruppo Lega Salvini Premier Rapallo

Maurizio Malerba, consigliere Lega Salvini Premier Rapallo

Laura Mastrangelo, consigliere Lega Salvini Premier Rapallo

Franco Parodi, assessore Lega Salvini Premier Rapallo