Rapallo: bando per il posto di comandante della polizia municipale - LevanteNews

Il Comune di Rapallo ha bandito un concorso per esami, con eventuale preselezion4e, per l’asunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente, comandante della polizia municipale. Di seguito il bando:

Come previsto dal D.L. n. 44/2021, art. 10, il quale detta le misure volte a gestire le procedure concorsuali

in pendenza dello stato di emergenza e dal Bando di Concorso tenuto conto dell’emergenza sanitaria

tuttora in corso, ed al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19, l’espletamento della prove scritte

del concorso in oggetto avverrà in modalità telematica, secondo le indicazioni riportate nelle “Istruzioni –

Svolgimento prove da remoto”, allegate al presente avviso e di esso parte integrante e sostanziale e

reperibili al seguente link:

https://www.alesinformatica.com/istruzioni-concorso-pubblico-da-remoto/

Si precisa che, al fine di verificare l’adeguatezza della dotazione tecnica e per meglio comprendere le

operazioni da svolgersi il giorno della prova, ciascun candidato dovrà seguire le indicazioni riportate nel file

PDF “Istruzioni – Svolgimento prove da remoto” almeno cinque giorni precedenti alla data di svolgimento

della prova.

Il candidato, come indicato sulle istruzioni, potrà accedere alla piattaforma con i seguenti dati:

 Nome Utente: il proprio codice fiscale.

 Password: inserire la propria data di nascita (gg/mm/aaaa)

La prova si svolgerà accedendo alla piattaforma della Società Ales S.r.l., società affidataria del servizio, nel

rispetto delle istruzioni di cui all’allegato, pena l’esclusione dalla prova, secondo il seguente calendario:

Prima Prova Scritta:

il giorno 19/11/2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 sono convocati i candidati per l’espletamento della prima

prova scritta. I candidati che si dovessero presentare oltre l’orario indicato, non saranno ammessi a

sostenere la prova. L’inizio della prova è previsto orientativamente entro le ore 10:30.

Seconda Prova Scritta:

il giorno 19/11/2021 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 sono convocati i candidati per l’espletamento della

seconda prova scritta. I candidati che si dovessero presentare oltre l’orario indicato, non saranno ammessi

a sostenere la prova. L’inizio della prova è previsto orientativamente entro le ore 15:30.

Tutti i candidati dovranno collegarsi, da dispositivo mobile (smartphone o tablet), alla conferenza Zoom:

LINK ZOOM PRIMA PROVA SCRITTA:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvc-GpqjIjHt3JpJNYw1thcJchjIBJ0S2_