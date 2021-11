Parco Portofino: "La ricetta ideale, mediazione e compromesso" - LevanteNews

Da Gianluca Musante, Segretario Circolo Pd Recco-Avegno-Uscio

La strada che sta imboccando la vicenda della creazione del Parco Nazionale di Portofino mi porta ad alcune riflessioni.

Sono da sempre abbastanza contrario, se non a fronte di situazioni gravi, alla soluzione di problemi politico-amministrativi per la via giudiziaria.

Non mi ha affascinato molto il percorso individuato da alcuni di obbligare, tramite sentenza del Tar, il Ministero competente ad intervenire “dall’alto” per disegnare sulla carta la perimetrazione dei confini del costituendo Parco Nazionale.

A mio parere era necessaria una strategia politica fra Regione, Comuni e forze politiche per trovare una soluzione. Ricordando che i Sindaci sono eletti direttamente dai Cittadini, che ci piaccia o meno il loro colore politico, e che hanno il diritto/dovere di potersi esprimere sulla destinazione del territorio da loro amministrato.

Così come ritengo poco produttive le reiterate spinte ad allargare a dismisura i confini del Parco rispetto all’ottima proposta formulata da Luca Garibaldi Capogruppo Pd in Consiglio Regionale e da Franco Olivari Sindaco di Camogli.

È necessario altresì ricordare che, rispetto al passato, oggi siamo di fronte ad un Governo Draghi sostenuto da un ampio schieramento di forze politiche con cui deve quindi mediare e concordare le decisioni.

Ecco la mediazione ed il giusto compromesso sono un valore in politica per raggiungere un qualche risultato mentre estremizzare lo scontro produce poco o nulla anche di fronte ad un Ministro che, rispetto alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, pare più indirizzato verso la riscoperta del nucleare buono….