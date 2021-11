Nuoto/ Razzetti non si ferma più, è suo l'oro nei 200 farfalla - LevanteNews

Alberto Razzetti non si ferma più: dopo il bronzo nei 200 misti a Kazan conquista pure l’oro nella gara dei 200 farfalla agli Europei di nuoto in vasca corta.

Alle spalle dell’atleta di Sestri Levante si sono classificati l’ungherese Milak e il russo Pavlov. Una soddisfazione per la Liguria e per l’Italia con il nuoto ancora protagonista.

“Una grande emozione per l’oro di Alberto Razzetti – commenta l’assessore regionale allo sport Simona Ferro – che a Kazan conquista definitivamente il suo posto nell’olimpo del nuoto mondiale battendo l’olimpico Kristof Milak conquistando anche il record italiano per i 200 metri farfalla. Un orgoglio per tutti noi. Sembra che la magica estate dello sport non finisca mai, ormai siamo noi l’avversario da battere. In quasi tutti gli sport”.