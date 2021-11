Levante: 30 Atm Postamat e 55 uffici postali integrati alla rete digitale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Poste Italiane

Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini del levante genovese una rete fisica e digitale unica in Italia. Le due reti operano in modo perfettamente integrato, grazie a questa preziosa doppia dimensione, Poste Italiane riesce a proporsi come ‘azienda-piattaforma’ per il Paese, in grado di offrire anche al territorio una serie di servizi e prodotti diversi secondo le necessità fuibili da tutti i cittadini.

Come rete fisica, Poste Italiane è presente nel tessuto sociale ed economico del levante con 55 Uffici Postali, 5 Centri di Distribuzione, 30 ATM Postamat e 89 Punto Poste, ovvero reti terze quali i tabaccai o le stazioni di servizio Eni. Questa presenza ramificata sul territorio, fa sì che oggi il 94% degli italiani si trova a non più di 5 minuti di distanza da un punto di erogazione dei servizi di Poste Italiane.

Sul canale digitale, inoltre, è oggi possibile accedere ai prodotti e ai servizi di Poste Italiane in condizioni di assoluta sicurezza. Tramite il sito internet www.poste.it, ad esempio, i clienti registrati possono facilmente gestire il Conto BancoPosta o il Libretto di Risparmio, sottoscrivere un Buono Fruttifero On Line, richiedere un prestito o i dati per l’ISEE. È possibile inoltre richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio seguimi o acquistare prodotti filatelici.

Le APP di Poste Italiane, disponibili su App Store e Google Play, sono completamente gratuite e sono utilizzabili in mobilità anche da chi non è titolare di un rapporto con l’Azienda, come un vero e proprio Ufficio Postale a casa dei cittadini.

Tra i servizi offerti da Poste Italiane c’è il rilascio delle identità digitali, servizio che contribuisce in maniera fattiva alla svolta digitale del Paese. Nel Levante sono state circa 95mila le identità rilasciate.

In questa trasformazione digitale, Poste italiane ha inoltre deciso di accompagnare i cittadini levantini, sia attraverso dei veri e propri corsi di Educazione Digitale e Finanziaria , realizzati online, sia attraverso videotutorial, resi disponibili dal TG Poste in un’apposita playlist sul canale Youtube dell’Azienda, dove si spiega in modo facile e intuitivo come operare sulle APP di Poste Italiane.

“Siamo la più grande rete di distribuzione del Paese – ha ricordato recentemente l’AD Del Fante – in una fase storica nella quale tutti hanno virtualizzato i servizi noi abbiamo garantito una presenza costante e qualificata sul territorio. Soltanto le aziende che mantengono la loro presenza fisica tra le comunità possono rivestire un ruolo di primo piano nella transizione digitale dell’Italia”.

· Marina TERRILE – Ufficio Postale Rapallo Centro – ” Oggi, in un Ufficio postale, è prioritario per il cliente trovare spazi poco affollati, con la certezza di un servizio in tempi rapidi, quindi l’utilizzo del digitale è in continua evoluzione, , soprattutto nelle realtà più grandi, come quella di Rapallo. Lo vediamo quotidianamente nei comportamenti della clientela, che sceglie la prenotazione del turno tramite App, ( prenotare un appuntamento in un dato giorno e orario specifici) oppure il servizio “Mettiti in fila” ( si prenota sempre da APP, ma come se si fosse presenti in Ufficio a staccare il tagliando di prenotazione, solo che lo si fa da casa); è un servizio molto comodo, che monitora il flusso della fila: la procedura riferisce quante persone sono in fila in quel momento e come procede l’avanzamento e, sulla base dei parametri di sicurezza e distanziamento, comunica il momento in cui è consentito l’ accesso in Ufficio. In effetti l ‘App Ufficio postale è molto semplice, gratuita quindi, una volta scaricata, diventa molto facile prenotare turno e servizi. Altre trasformazioni nell’ operatività le abbiamo viste con la dematerializzazione dei libretti, che permette di prelevare da tutti gli ATM, senza bisogno di entrare in Ufficio Postale, se non per precise e mirate operazioni; anche la movimentazione di denaro on line vs tutti i sistemi di pagamento ha avuto una crescita esponenziale, soprattutto durante pandemia: da quel momento in poi i canali digitali sono diventati strumenti imprescindibili per gran parte delle persone.

· Chiara CIURNELLI – Ufficio Postale Ruta – Camogli: ” Il cliente tipo dell’ ufficio piccolo, e di presidio, è ancora molto legato all’operatività classica, effettuata in presenza a sportello, nonostante ciò, istruendolo all’uso dell’applicazione, la cui interfaccia è estremamente user friendly, ho riscontrato un aumento nell’utilizzo per le operazioni più intuitive: pagamento bollettini, bonifici e ricariche postepay. Esiste forse il timore ingiustificato che tutto ciò che non è cartaceo sia complesso, quindi mostrare di persona l’utilizzo dell’applicazione e delle sue funzionalità aumenta la fiducia nel digitale, anche della clientela più tradizionale! Nella nostra sede abbiamo molte prenotazioni tramite App soprattutto per attivazione e identificazione del servizio spid.