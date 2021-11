Ciclocross/ Polizia stradale al Gran Premio Valfontanabuona - LevanteNews

La conferma è arrivata da poche ore, al Gran Premio Valfontanabuona internazionale di ciclocross organizzato dal Velo Val Fontanabuona, Regione Liguria e Comune di San Colombano Certenoli, in programma a Calvari domenica 5 dicembre, sarà presente la polizia di Stato con la Lamborghini e il pullman con aula multimediale dove gli autisti del futuro potranno essere sensibilizzati ad una guida sicura.

Nonostante la gara di Calvari non si svolga su strada, ma nei campi adiacenti alla ss. “225 della Fontanabuona”, la presenza degli agenti della “Stradale” rappresenta un evento importante per l’intera vallata. Gradita pertanto la partecipazione degli alunni delle scuole del territorio che potranno salire sul pullman e frequentare così l’aula scolastica multimediale.

Non solo la possibilità di apprendere le elementari norme sulla sicurezza stradale, ma il piacere di vedere da vicino la Lamborghini che spesso viene utilizzata per servizi speciali e operazione da svolgere in estrema urgenza, come il trasporto degli organi.

“Il connubio tra la Polizia stradale e il ciclismo ha radici antiche, è elemento indispensabile per la sicurezza dei corridori – spiega Roberto Portunato presidente del Velo Val Fontanabuona – la partecipazione della Lamborghini e del pullman è ormai una costante del Trofeo Laigueglia, visti i risultati conseguiti e l’interesse di grandi e piccini abbiano chiesto la loro presenza che, vista l’importanza della manifestazione, è stata accordata”.

Gli organizzatori del Gran Premio Valfontanabuona non puntano solo alla sicurezza stradale, ma intendono adoperarsi al massimo affinché atleti, accompagnatori e pubblico rispettino le norme per il contenimento della pandemia. All’interno dei padiglioni dell’Expo sarà presente una postazione sanitaria dove, a prezzi di mercato, lo studio dott. Gussoni di Genova con personale specializzato, sarà in grado di fornire tamponi rapidi e green pass nell’arco dell’intera giornata.