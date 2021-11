Chiavari: gli scolari e la pulizia del parco di villa Rocca - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Sonia, Maia, Nicolò e Christian, alunni tra i 5 e i 7 anni della scuola Illuminate Languages & Learning, hanno incontrato a Palazzo Bianco il vice sindaco facente funzioni di sindaco, Silvia Stanig per presentare all’amministrazione una proposta volta alla sensibilizzazione sui problemi dell’ambiente partendo dai piccoli gesti quotidiani.

Attraverso un laboratorio nato in collaborazione con l’ Arch. Jacopo Auditore, i bambini, seguiti dalla loro insegnante Adria Mulvihill, si sono attivati per raccogliere i rifiuti che vengono irrispettosamente gettati a terra, nei vasi e nelle aiuole poste all’ingresso del parco di Villa Rocca.

Inoltre, si sono impegnati a disegnare alcuni cartelli per invitare la cittadinanza e i turisti a non sporcare e a utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti. Difendere e tutelare l’ambiente è un dovere per tutti, adulti e piccini.