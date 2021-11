Camogli: "Copertura piscina, con pallone entro dicembre; poi una fissa e apribile" - LevanteNews

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”

Stamattina ho partecipato alla Commissione Piscina in Comune a Camogli alla presenza del Sindaco Olivari e del Presidente della Rari Nantes sig. Massimo Bozzo.

È stato un incontro utile, che giudico positivamente in proiezione presente e futura.

Per offrire sempre un servizio adeguato all’utenza, si è deciso che a brevissimo verranno effettuate manutenzioni su filtri, pompe e macchinari dell’impianto e l’ impegno a mantenere la temperatura dell’acqua superiore ai 28 gradi come avviene già oggi.

Posizionamento copertura mediante Pallone.

Ho chiesto tempi certi e date per il posizionamento del pallone.

10 giorni lavorativi per montarlo.

15 dicembre data ipotizzata come fine lavori

Ho chiesto e fatto mettere a verbale che tale soluzione del pallone deve essere provvisoria e che deve essere realizzata una copertura definitiva degna della città di Camogli ponendo 2 condizioni vincolanti.

1) La piscina dovrà avere la possibilità, con la nuova tettoia di poter essere totalmente scoperta per lavorare in estate sfruttandone la bellezza.

2) Tempistiche di progettazione e realizzazione le più rapide possibili.

Quindi ho chiesto l’impegno di tutte le parti a produrre, in una successiva commissione piscina, i relativi preventivi di una copertura, entro febbraio 2022 rivolgendosi alle ditte specializzate del settore su base nazionale così da valutare progetti e costi.

C’è stata una piena e totale sintonia da parte di tutti.