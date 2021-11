Calcio/ Serie D: la designazione di Caronnese - Lavagnese - LevanteNews

L’Associazione Italiana Arbitri, in occasione della gara valida per la decima giornata del Campionato nazionale di Serie D 2021/2022 Caronnese – Lavagnese ha designato a dirigere l’incontro di Domenica 7 Novembre 2021 allo Stadio “Comunale” di Caronno Pertusella il Signor Piero Marangone della sezione AIA di Udine.

Ad assistere il fischietto friulano saranno i Signori Simone Milillo della stessa sezione AIA di Udine e Antonio Monfregola della sezione AIA di Gradisca d’Isonzo.

Marangone è alla sua terza stagione in CAN D dove ha diretto finora 37 incontri, sei nel campionato nazionale Under 17 e trentuno nel Campionato di Serie D senza mai incrociare le due formazioni.

La sua ultima direzione stagionale è stata la gara del 20 ottobre valida per la settima giornata del girone D Aglianese – Correggese [2-1].

Complessivamente nelle sue direzioni il fischietto udinese ha distribuito 169 cartellini gialli, 7 espulsioni per somma di ammonizioni, 2 espulsioni dirette e assegnato 14 calci di rigore, in 14 circostanze si è imposta la squadra di casa, in 12 quella in trasferta, mentre per 11 volte la gara é terminata in parità.