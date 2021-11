Calcio/ Genoa, ci pensa Bianchi ad evitare il ko a Empoli: è 2-2 - LevanteNews

Empoli: Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

Genoa: Sirigu; Masiello, Vasquez, Criscito; Biraschi, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Galdames; Caicedo. All. Davide Ballardini

Il Genoa si salva grazie a Flavio Bianchi: l’attaccante classe 2000, subentrato a Galdames, infila Vicario all’89 per il 2-2 contro l’Empoli. Ballardini decide di puntare su un 3-5-1 con Masiello riproposto in difesa al fianco di Vasquez e Criscito. A centrocampo Biraschi e Cambiaso sugli esterni e il trio in mezzo composto da Sturaro, Badelj, Rovella. A supportare Caicedo c’è Galdames.

Nel primo tempo è il Genoa a rendersi maggiormente pericoloso dalle parti di Vicario: al terzo Caicedo calcia fuori e al 9’ Cambiaso calcia ma il suo tiro termina in corner. Al 10’ Fiammozzi su un cross dalla sinistra devia di gomito. Pairetto concede il rigore che il Var conferma: dal dischetto va Criscito che infila Vicario. I rossoblu si difendono bene costringendo l’Empoli a cercare il gol da fuori area. Nel finale Caicedo ha l’occasione per raddoppiare ma manda la palla fuori.

Nella ripresa il Genoa si scioglie, Andreazzoli azzecca i cambi e porta a casa la partita: prima inserisce Cutrone al posto di Bandinelli e poi al 59’ Ricci, Parisi e Zurkowski al posto di Stulac, Marchizza e Haas. La pressione dell’Empoli si concretizza al 62’ quando Zurkowski imbecca Di Francesco in area di rigore: l’attaccante è bravo in girata a infilare Sirigu. I rossoblu non reagiscono e al 71’ vanno sotto per 2-1 con la rete da fuori area segnata da Zurkowki. Ballardini che dopo il pareggio aveva tolto Rovella e Sturaro inserendo Behrami e Kallon, dopo lo svantaggio esaurisce gli ultimi cambi: fuori Biraschi, Cambiaso e Galdames, dentro Melegoni, Bianchi e Ghiglione. I rossoblu le tentano tutte per raddrizzare la partita e quando il tempo sta inevitabilmente scivolando via ecco il 2-2: Caicedo tocca la sfera che finisce a Bianchi il quale è bravo a battere Vicario di potenza. Dopo tre minuti di recupero Pairetto manda tutti negli spogliatoi. Per il Genoa un punto che serve a muovere la classifica lasciando il terzultimo posto ma potrebbe non servire a Davide Ballardini per salvare la sua panchina.