Ruota panoramica sfratta capolinea bus di Brignole - LevanteNews

Se ne è parlato parecchio ma nessun amministratore levantino, neppure in Città metropolitana o in Regione, ha protestato per lo spostamento dei capolinea bus di Brignole, in viale Caviglia dove convergono i mezzi pubblici provenienti d al Levante. Termineranno molti probabilmente la corsa a piazzale Kennedy, ossia in una zona lontana dall’area di interscambio e disagevole per chi deve raggiungere l’ufficio in centro. La decisione è stata assunta dal sindaco di Genova Marco Bucci per far posto alla ruota panoramica “sfrattata” dal Porto Antico. Possibile che non si trovassero altre aree idonee? A pagare la scelta, contro cui si è battuto il solo “assessore” metropolitano Claudio Garbarino, saranno i pendolari Amt. E’ prevedibile, infatti, che molti utenti che oggi raggiungono il capoluogo in bus, optino per il treno o per l’auto privata.