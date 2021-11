RASSEGNA STAMPA. Covid: ieri picco di 40 nuovi contagi in Asl-4 - LevanteNews

Oggi, giovedì 4 novembre, auguri a Carlo. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Oggi festa della Vittoria nella guerra 1915-18 delle Forze armate. Proverbi: “Le parole non bastano”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri 40 contagi in 24 ore; 5 classi in quarantena; il virus corre tra i giovani”; “Didattica a distanza, i presidi non si oppongono”; “Vaccini, si prosegue con 3 hub nel Tigullio, a Rapallo tamponi”; “Terza dose con prenotazione e copertura contro l’influenza”; “A Casarza Ligure protesta contro il green pass”.

Sestri Levante: un nome per il dinosauro di sasso, concorso del Leudo. Castiglione Chiavarese: parte la raccolta differenziata, arrivano i bidoni con la serratura. Lavagna: morte di Camilla per vaccino, la Procura vuole accertamenti sui ricoveri. Lavagna: serata rock promossa a Genova da Cam. Chiavari: allerta prolungata e disagi in A-12. Chiavari: spaccio, 19enne in manette. Zoagli: nuovo tetto alla Piaggio.

Rapallo: via le barriere alla funivia. Rapallo: concessione balneari, prorogati i termini. Rapallo: furti al golf. Santa Margherita Ligure: laboratori d’arte. Portofino: stagione delle crociere in archivio.

Camogli: tanti in visita alla mostra del “Porto delle storie”. Recco: rifiuti porta a porta, scatta la fase 2. Recco: animali d’affezione , le ceneri nel loculo di famiglia. Recco: torneo e capitale del surf.