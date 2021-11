Rapallo: in via don Minzoni nuova pista di pattinaggio - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Sono in arrivo altre interessanti novità per il mondo dello sport rapallino. Procedono a pieno ritmo infatti i lavori di riqualificazione della pista di pattinaggio all’aperto di Via Don Minzoni.

Un intervento particolarmente sentito e atteso dalle molte atlete che si allenano quotidianamente all’interno della struttura.

Continuiamo così il percorso di valorizzazione di aree dedicate ai ragazzi, alle attività sportive e ricreative grazie all’impegno dell’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, del consigliere allo sport Vittorio Pellerano e degli uffici comunali.