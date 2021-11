Parco Portofino: "Regione non subisce decisioni imposte" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Regione Liguria

“Francamente è inaccettabile l’imposizione per via giudiziaria di un Parco Naturale, quello di Portofino, che invece di essere vissuto da Sindaci, cittadini e categorie come una opportunità, rischia di essere considerata una sorta di pena, comminata da un lontano tribunale.

La piega presa dagli eventi, il susseguirsi di Decreti applicativi di una legge imposta dal Tar, violano nella forma e nella sostanza la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, sancita dalla nostra Costituzione. Regione Liguria è disponibile a discutere di un territorio già protetto da un Parco Regionale, ma non è disponibile a subire decisioni di un magistrato che vadano in direzione contraria al volere dei cittadini e dei loro rappresentanti”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla comunicazione del Decreto Ministeriale con la quale è stato costituito il Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino.

“A questo punto – prosegue il presidente Toti – chiedo ai parlamentari liguri di farsi portavoce di quei territori e di farsi promotori di un Disegno di Legge che cancelli la norma istitutiva del Parco Nazionale, ormai resa inservibile da una pessima applicazione per via giudiziaria. Così, senza alcun rischio per il territorio, protetto da leggi regionali e con pieno ascolti dei sindaci, potremo riavviare un percorso di dialogo – conclude il governatore – senza la pistola puntata alla tempia di una assurda sentenza”.