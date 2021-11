Parco Portofino: "Ministero, scarsa attenzione per autonomia locali" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“La comunicazione del Decreto Ministeriale, con la quale è stato costituito il Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino, arriva appena è stato depositato il ricorso al Tar contro il provvedimento di costituzione del Parco nazionale dello scorso agosto, da parte di tutti i Comuni (eccetto Camogli e Coreglia Ligure) sui quali il ministero della Transizione Ecologica ha inteso calare il vincolo di Parco nazionale dimostrando così ancora una volta di non avere la minima attenzione verso le Autonomie locali e la Regione. Se è vero che le sentenze devono essere eseguite, è pure vero che il dialogo aperto in sede istituzionale e politica deve trovare un punto fermo e non può essere smentito da decisioni improvvise come la firma del Decreto di perimetrazione arrivato sul tavolo prima dello scorso Ferragosto. Regione Liguria intende tutelare l’ambiente e sostenere i sistemi locali anche protetti, ma continua a ritenere irrinunciabile il dovere di ascoltare le posizioni, legittime e autonome, degli Enti locali che rappresentano il territorio. Continua a stupire la fretta che il ministero della Transizione Ecologica dimostra nel sottoscrivere atti che dice di voler condividere con la Regione e il territorio ma che, di fatto, non vengono concordati”. Lo dichiara il Vice Presidente e Assessore con delega ai Parchi di Regione Liguria Alessandro Piana.