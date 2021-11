Parco Portofino: "La legge deve essere rivista, le scelte agli Enti locali" - LevanteNews

Da Matteo Viacava presidente del Parco regionale di Portofino

Il decreto che ci è stato trasmesso in data odierna dal Ministero della transazione ecologica “Costituzione di Comitato di gestione provvisoria – Attuazione sentenza Tar Lazio numero 7694 Reg. Ric 02541/2021 mi porta a sostenere con ancora maggiore convinzione che demandare ad un’autorità superiore esterna e lontana una decisione così particolare come quella di costituire il Parco nazionale non è la soluzione giusta. I ricorsi che via via sono stati promossi nei giorni scorsi dai Comuni assorbiti nella nuova perimetrazione di quello che si vorrebbe come Parco nazionale sono un segnale chiaro che qualcosa non va. Bene ridiscutiamo subito il tema perché i Comuni coinvolti hanno espresso tutti un dissenso motivato al Ministero: non si può non tenerne conto perché si tratta di voce di democrazia il Parco non può essere subito, visto come imposizione, ma deve essere tutelato, animato e partecipato come proprio dalle Comunità che lo vivono e ne hanno cura (i nostri cittadini). Forse, proprio alla luce delle reazioni dei nostri Comuni, in questa situazione decisa in maniera accentrata, la L 394 /1991 meriterebbe d’essere ripensata. Quindi mi rivolgo ai nostri concittadini che ci rappresentano a Roma alle Camere, affinché valutino se la legge è ancora attuale o o se non sia piuttosto opportuno un intervento ragionato del legislatore. Faccio quindi appello affinché la questione del Parco di Portofino torni ad essere discussa sui tavoli delle amministrazioni locali.