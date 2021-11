Pallanuoto/ Rari Nantes Camogli: tesserato Pierluigi Ruggieri - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Altro volto nuovo in casa Rari Nantes Camogli. A pochi giorni dal debutto in campionato, infatti, è ufficiale il tesseramento di Pierluigi Ruggieri, portiere classe 1990. Ruggieri nelle ultime due stagione è stato protagonista in serie A2, difendendo con ottimi risultati la porta della Muri Antichi Catania, e da qualche settimana si sta già allenando con i suoi nuovi compagni.

“Inutile sottolineare quanto io sia felice di essere approdato al Camogli”, commenta il portiere bianconero, “Appena si è paventata questa possibilità non ci ho pensato mezzo secondo. Sono reduce da un’esperienza magnifica, in una città splenda, ma avevo voglia di tornare vicino a casa e questa, per me, è sicuramente la soluzione migliore. A Catania ho vissuto anni bellissimi e in Sicilia ho lasciato il cuore, ma ora sono qui per cercare di dare il massimo per aiutare la squadra. Con Gardella c’è già una sintonia perfetta. Non sono qui per creare competizioni con nessuno, il portiere è un ruolo delicatissimo e so perfettamente che ci sono delle gerarchie. Il mio unico obiettivo è allenarmi al massimo, portare il mio entusiasmo e aiutare la squadra. Se poi avrò la possibilità di ritagliarmi un pò di spazio sarà ancora più bello”.

“Appena arrivato ho trovato davvero un grande gruppo. Si vede che questi ragazzi sono cresciuti insieme e hanno vissuto tantissime esperienze l’uno al fianco dell’altro. In questa pre season ci siamo confrontati con diverse squadre e penso che noi al completo non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Pensiamo a una partita alla volta e cerchiamo comune prima cosa, con le prestazioni, di creare entusiasmo e di portare la gente in piscina. Ho sentito tanto parlare della passione dei tifosi bianconeri e, dico la verità, non vedo l’ora di vivere un match ufficiale con i Sabati Casual al nostro fianco”. Deciso, umile e determinato. Ruggieri è pronto a dare tutto per la calotta bianconera.