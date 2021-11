Nuoto/ Fine settimana ricco di amichevoli per la Chiavari - LevanteNews

Il Weekend “lungo” appena passato è stato ricco di amichevoli per il settore giovanile della Chiavari Nuoto. Sabato gli Under 18 hanno sfidato i pari età della Libertas Roma, seguiti dagli Under 16 che hanno affrontato la President Bologna. Domenica e lunedì invece è toccato agli Under 16 confrontarsi con la Roma, mentre agli Under 18 è toccato il Bologna.

I tre giorni di common training si sono conclusi lunedì sera, con un’amichevole tutta in famiglia, che ha visto i verdeblu della prima squadra sfidare gli Under 20, dove i più giovani hanno molto ben figurato contro i compagni più grandi.

“La cosa più importante – affermano i tecnici della #chiavarinuoto Dinu e Iarossi – era tornare a giocare, sfruttando i tre giorni di festività; si è respirata un’aria diversa, di quella normalità che manca ormai da tempo, dove allenarsi sfidando squadre avversarie dovrebbe tornare ad essere la nostra consuetudine”. Il weekend del 6 e 7 novembre ci sarà l’inizio dei campionati giovanili.