Monterosso: riqualificazione aree gioco, coinvolti i genitori - LevanteNews

Dal Comune di Monterosso

Si stanno per avviare i lavori di riqualificazione che riguarderanno le Aree gioco di Fegina e Centro Storico. Fondamentale nella stesura del progetto è stato il confronto con alcuni genitori, intervenuti nelle due riunioni che si sono svolte con Sindaco e Tecnici, per andare a conciliare parte tecnica e sicurezza con i gusti e le aspettative dei bambini.

Si è parlato di scelta dei materiali, collocazione dei giochi; si sono valutati i giochi più utilizzati, anche indagando se la scelta dovesse ricadere su quelli più tradizionali o su altri più innovativi. Un argomento fulcro è stato quello della sicurezza e dell’inclusione, in modo da permettere l’utilizzo dell’area anche a bambini portatori di disabilità. In seguito verrà inviata una bozza in 3D per fornire un’immagine più reale del lavoro concluso, per poi provvedere all’ordine del materiale e alla riqualificazione delle aree.

Riteniamo che questa possa essere una ricetta vincente: unire le competenze tecniche alle esigenze reali, e speriamo possa concretizzarsi in un progetto da avviare in tempi brevi, in modo da poter rendere i bambini felici già ad inizio anno.