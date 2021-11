Moconesi: 4 Novembre, cerimonia e deposizione di corone - LevanteNews

Da Giovanni Dondero Sindaco di Moconesi

Commemorazione del 4 novembre, ringrazio il maresciallo Luca Solari, don Matteo Benetti, alunni e docenti delle scuole di Gattorna e tutti gli intervenuti, é stata una cerimonia semplice, ma molto sentita. Al termine della manifestazione abbiamo deposto le corone anche a Moconesi Alto, Cornia e Ferrada.

Dico bravi, in particolare agli alunni, perché hanno partecipato con il giusto atteggiamento. Non dimentichiamo l’eroismo dei nostri caduti, teniamolo vivo nella nostra memoria, raccontiamolo un domani ai nostri figli, ma agiamo nel segno della pace, di affinchè il loro sacrificio non risulti vano.