Lavagna: dal 15 novembre i certificati anagrafici si ottengono on line - LevanteNews

Dal prossimo 15 novembre i cittadini del comune di Lavagna potranno ottenere i loro certificati anagrafici online gratuitamente e senza doversi recare presso gli uffici anagrafe del Comune.

Con la nuova procedura sarà possibile avere i certificati sia per sé che per i componenti della propria famiglia anagrafica, da quello di residenza, a quello di nascita, di matrimonio, stato di famiglia e di stato civile

e tanti altri come meglio specificato sul portale del comune dove verranno riportate anche le indicazioni della procedura da seguire. Per questi certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e neppure i diritti di segreteria.