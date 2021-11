Infortuni: "Sicurezza luoghi di lavoro, presto una legge delega" - LevanteNews

Dalla Segreteria dell’onorevole Roberto Traversi (5 Stelle)

“Nei primi otto mesi dell’anno, gli incidenti sul lavoro sono stati l’8,5% in più rispetto al 2020. Un dato allarmante, soprattutto se lo si mette in relazione ai quasi 800 risultati mortali. Una strage continua e inaccettabile”, è quanto si legge in una nota del deputato del MoVimento 5 Stelle Roberto Traversi, commissione Trasporti.

“Abbiamo chiesto al Governo – aggiunge – di adottare misure concrete sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulle sanzioni e sulla vigilanza di una corretta attuazione del decreto 81/08. Eppure, dobbiamo segnalare che, negli ultimi 12 anni, i settori dei trasporti ferroviari, marittimi e dei lavoratori portuali attendono ancora l’approvazione del testo unico per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che comprende una specifica normativa di settore e mai realizzata”.

“Basti pensare – prosegue Traversi – che la normativa che regolamenta questi settore risale addirittura agli anni 90. Per questo, le rassicurazioni portate ieri in commissione dal rappresentante del Ministero dei Trasporti e mobilità sostenibili sull’intenzione di presentare a breve una Legge Delega ci fa ben sperare.

“Un risultato importante che, grazie ai tavoli di confronto al Mims attivati quando ancora ero sottosegretario, potrà coprire un vuoto normativo sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di particolari settori dei trasporti spesso dimenticati”, conclude.