Cavi: taglio pini in corso, cimitero chiuso - LevanteNews

Dalla Segreteria del sindaco di Lavagna

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante e il Consigliere con delega ai Servizi Cimiteriali Luca Mangiante

scusandosi anticipatamente per il disagio, informano i cittadini che oggi, giovedì 4 novembre, sono iniziati i lavori di abbattimento delle piante di pino esistenti presso il Cimitero di Cavi che, allo stato attuale,costituiscono un grave pericolo per la pubblica incolumità, oltre a creare un possibile danno alle strutture cimiteriali esistenti.

A parziale rettifica del Comunicato stampa inviato nei giorni scorsi, comunicano che, vista la complessità e la problematicità dell’intervento, il Cimitero di Cavi a partire da oggi e sino alla fine dei lavori, che potrebbero protrarsi per circa 30 giorni, dovrà rimanere chiuso.

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali ha firmato in data odierna l’Ordinanza di chiusura del Cimitero.

In questo arco temporale saranno temporaneamente sospese tutte le relative operazioni cimiteriali.