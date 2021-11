Camogli: al "Sociale" Bacchetti e Orchestra del Carlo Felice, un mare di applausi - LevanteNews

Ieri serata di grande musica e di moltissimi applausi al Teatro Sociale di Camogli. Il celebre pianista camogliese Andrea Bacchetti ha suonato con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, che ha anche diretto, in un programma interamente dedicato a Mozart con i concerti k 537 detto “dell’Incoronazione” e k 503.

Come bis Bacchetti ha proposto un brano di Bach: Preludio e Fuga n. 9 dal clavicembalo ben temperato volume secondo, del quale domani, sempre al “Sociale”, effettuerà la registrazione integrale. (c.p.)

dal comunicato stampa:

Ancora giovanissimo, Andrea Bacchetti ha debuttato a soli 11 anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano, raccogliendo consigli da Karajan, Magaloff e Berio. Da allora suona nei più prestigiosi Festival internazionali, ed è ospite in Italia delle maggiori orchestre e delle più importanti associazioni concertistiche. Fra la sua discografia da ricordare il Super Audio cd con le sonate di Cherubini, “The Scarlatti Restored Manuscript” (vincitore dell’Icma nella categoria Baroque Instrumental) “Invenzioni e Sinfonie” di Johann Sebastian Bach (cd del mese BBC Music Magazine), “The Italian Bach” (cd del mese Record Geijutsu), i concerti per tastiera di Bach alla guida dell’Orchestra Nazionale della Rai, premiato con 5 stelle dalla rivista Musica, “Goldberg Variations” (cd del mese delle riviste Pizzicato e Fonoforum). Nella musica da camera proficue sono state le collaborazioni con R. Filippini, il Prazak Quartet, il Quatur Ysaye, il Quartetto di Cremona, U. Ughi, M. Larrieu e A. Ruggero. Nelle ultime stagioni ha tenuto concerti in Giappone, Spagna, Messico, Cuba, Corea, Svizzera, Polonia, Lussemburgo, Belgio e Russia, oltre a tournée in Sud America, Egitto e Cina.