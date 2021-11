Zoagli: fondi dal Miur, intervento al tetto di una scuola - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Zoagli

Con la consegna lavori all’impresa esecutrice è stato concluso l’iter procedurale relativo al bando MIUR per l’edilizia scolastica al quale il Comune di Zoagli ha partecipato ottenendo un finanziamento di 176.000€ che verranno utilizzati per un progetto di ristrutturazione del tetto dell’edificio scolastico con adeguamento al fine di renderne possibile l’accesso e l’utilizzo per attività didattiche.

Si è trattato di una vera e propria “corsa” dati i tempi estremamente ristretti del bando pubblicato il 6 Agosto e con scadenza il 13 agosto per una previsione di completamento lavori entro il 31-12-2021.

Con la possibilità di utilizzo del nuovo terrazzo sulla sommità dell’edificio scolastico e i nuovi locali ricavati all’ultimo piano dello stesso si potenzia la disponibilità alla didattica che viene offerta agli alunni che frequentano le classi elementari e medie di Zoagli.

Anche per questo importante risultato voglio ringraziare il personale degli uffici comunali e il circolo didattico Rapallo-Zoagli per l’importante e sinergica collaborazione.