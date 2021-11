Sori: concerto d'Autunno con Zanardi (violoncello) e Pastorino (piano) - LevanteNews

Da Aldo Pezzana, Priore Oratorio di Sant’Erasmo

Domenica 7 novembre alle ore 17 presso l’Oratorio di Sant’Erasmo di Sori, Concerto d’Autunno con il M° Nevio Zanardi al violoncello, accompagnato dal pianista Christian Pastorino

In programma la Sonata op. 38 di Johannes Brahms e la sonata op. 36 di Edward Grieg.

L’ingresso è gratuito, è fatto obbligo di indossare la mascherina e presentare il Green Pass o certificato di avvenuta vaccinazione.

Il programma

Johannes BRAHMS (Amburgo , 1833 – Vienna, 1897)

Sonata op. 38

Allegro non troppo

Allegretto quasi Menuetto/Trio

Allegro

Edward GRIEG (Bergen, 1843 – Bergen 1907)

Sonata op. 36

Allegro agitato

Andante molto tranquillo

Allegro

NEVIO ZANARDI, genovese, ha studiato violoncello al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova sotto la guida del Maestro Giorgio Lippi e, in seguito, con Antonio Janigro al Mozarteum di Salisburgo. La sua preparazione musicale

comprende anche studi di composizione e direzione d’orchestra. Violoncellista nell’Orchestra sinfonica del Teatro Comunale di Bologna e del Teatro Carlo Felice di Genova, ha dato vita ed animato numerosissime manifestazioni e

stagioni concertistiche anche come direttore artistico e direttore d’orchestra.

Zanardi ha insegnato violoncello e musica da camera al Conservatorio “Tartini” di Trieste, “Niccolini” di Piacenza e “Paganini” di Genova, presso il quale ha fondato una scuola di violoncello riconosciuta per l’alta qualità da concertisti di fama. Dalla sua fondazione, è stato direttore artistico e docente di violoncello presso l’Accademia “Edward Neill”di Genova. Nevio Zanardi ha fondato e diretto tre orchestre da camera, ossia il Gruppo Cameristico Genovese, I

Cameristi e i Giovani Solisti. Per 17 anni ha guidato l’Orchestra Giovanile del Conservatorio di Genova, ideata dall’allora direttore Angelo Guaragna. Con tale formazione ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale “Victor de Sabata” come orchestra d’archi.

CHRISTIAN PASTORINO ha conseguito nel 2018 il Diploma Accademico di I^ livello con Lode e Menzione d’onore sotto la guida di Massimo Paderni al Conservatorio di Genova. Due anni più tardi ha conseguito, con la stessa

votazione, il Diploma Accademico di II^ livello sotto la guida di Cesare Castagnoli. Nel 2012 ha vinto il primo premio e la borsa di studio al Concorso “Loredana Laudisi Ponte”di Genova e si è classificato nei primi posti in vari

concorsi internazionali, tra cui “Città di Albenga” e “Rospigliosi”. Christian Pastorino ha preso parte a diverse manifestazioni, anche fra quelle organizzate in occasione del centenario della GOG di Genova nel 2012. Ha partecipato a vari corsi di perfezionamento tenuti, tra gli altri, da Andrea Lucchesini, Riccardo Risaliti, Benedetto Lupo e Roberto Plano. Nel 2016 Christian Pastorino ha vinto la borsa di studio per musica da camera “Opera Pia Conservatorio Fieschi” col violinista Olexander Pushkarenko e la borsa di studio “Giuseppe Ponta” del Conservatorio: Nel mese di giugno 2017 Christian Pastorino ha eseguito il Concerto K 466 di Mozart con l’Orchestra del Conservatorio di Genova diretta da Antonio Tappero Merlo al Teatro Sociale di Camogli, al Duomo di Tortona e al Teatro Carlo Felice di Genova. Ha tenuto concerti in diverse città italiane tra cui Genova, Firenze, Roma e Milano sia in ambito solistico sia cameristico. Christian Pastorino collabora regolarmente in duo con i violinisti Giulio Plotino e Olexander Pushkarenko.