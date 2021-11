Sestri: stop alla violenza sulle donne, primo appuntamento sabato pomeriggio - LevanteNews

Uno spettacolo di danza e uno spettacolo teatrale, 4 presentazioni di libri per celebrare, anche quest’anno, il mese dedicato alle donne e, in particolare, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dopo l’incontro, molto partecipato, della scorsa primavera sulla violenza di genere, il Comune di Sestri Levante, con Mediaterraneo servizi, Palazzo Fascie e diverse associazioni tornano ad accendere i riflettori su un tema che resta purtroppo molto attuale e su cui non deve calare l’attenzione.

Eliminare la violenza, educare al rispetto, lavorare insieme alle nuove generazioni per cambiare una mentalità che vede ancora la donna come appendice di altro, che sia un padre, un fidanzato, un marito. Cultura significa crescita e, come gli scorsi anni, abbiamo sentito l’esigenza di proporre iniziative dedicate alla sensibilizzazione su un tema così fondamentale per una società che vuole definirsi civile, con un calendario capace di raccontare il mondo femminile nelle diverse sfaccettature.

Primo appuntamento questo sabato, alle 17, in sala Agave con Sara Rattaro. A seguire una serie di eventi a Palazzo Fascie con presentazioni di libri e interessanti momenti di confronto.

Giovedì 25 lo spettacolo organizzato dal Comune con le scuole di danza del territorio e che racconterà l’evoluzione di un amore tossico; a seguire, lo spettacolo teatrale “Luisa” organizzato nell’ambito del Festival dell’Eccellenza femminile, doloroso racconto di una violenza subita e del processo di rinascita.