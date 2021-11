Santa: censimento, attivato l'ufficio all'interno del comune - LevanteNews

Dal Comune di Santa Margherita Ligure su Facebook

In occasione del censimento 2020-2021 indetto dall’Istat, il Comune Santa Margherita ha attivato un apposito ufficio, composto da personale appositamente formato, in grado di offrire ai cittadini assistenza e supporto, completamente gratuiti, per la corretta compilazione del relativo questionario.

L’Ufficio Censimento è aperto, nella sede del municipio, in piazza Mazzini, il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato mattina, dalle 9 alle 12.

Per ulteriori informazioni e per prendere appuntamento si può telefonare ai seguenti numeri di telefono: 0185 205456 e 0185 205417.