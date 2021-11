Recco: A-12 chiusa per incidenti, traffico caos sull'Aurelia - LevanteNews

Duplice incidente nel tratto della A-12 tra Nervi e Recco. Nel secondo caso si è trattato di un furgone slittato che ha richiesto la presenza dei Vigili del fuoco di Chiavari, conducente praticamente illeso. Autostrade tuttavia ha deciso di chiudere il tratto tra Nervi e Recco e molti mezzi sono usciti a Nervi riversandosi sulla via Aurelia. Traffico caotico, utenti dell’A-12 esasperati e traffico già rallentato dalla pioggia in tilt anche sulla viabilità ordinaria e nei centri di Recco e Rapallo. Una situazione che non trova soluzioni: nessun progetto per una terza via alternativa all’A-12 e all’Aurelia.

Stanotte traffico interrotto tra Rapallo e Chiavari