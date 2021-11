RASSEGNA STAMPA. Pesca. il caro gasolio penalizza quella a strascico - LevanteNews

Oggi, mercoledì 3 novembre, auguri a Silvia. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Non c’è pentola, per quanto brutta, che non trovi il suo coperchio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: il gasolio alle stelle penalizza la pesca a strascico. Pianeta covid: “Ieri alla assl 4 2 nuovi contagi; q1uattroi le persone ricoverate; 21 operatori sanitari sospesi tra cui 12 infermieri”; “Tamponi a Portofino, nessun focolaio”. 4 Novembre: i riti militari e civili.

Sestri Levante dice no alla violenza. Chiavari: rebus case di comunità, “Futuro incerto per i medici di famiglia”. Chiavari: il debutto del vescovo Devasini alla celebrazione dei Defunti. Chiavari: dall’incontro su Elena Bono alle letture dedicate a Dante. Chiavari: Prigionieri da un mese a Sant’Andrea”, di giorno la strada è chiusa. Chiavari: altre 13 settimane di cassa integrazione alle Hi-Lex. Chiavari: lavori all’ex palazzo Inps. Chiavari: posteggio via Gastaldi; Giardini cointesta.

Rapallo: funivia ferma due settimane per manutenzione.

Camogli: messa al cimitero, in 300 ad assistervi. Recco: presa in via Colombo la banda delle ville. Recco: Comune e privati insieme, in arrivo nuove telecamere.

