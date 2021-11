Rapallo: "Targa vandalizzata, gesto che esalta la dedizione dell'Arma" - LevanteNews

Da Gaetano De Luca, Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rapallo

Coloro che deturpando la targa posta dalla civica amministrazione a ricordo dei 19 caduti nella strage di Nassiriya, tra i quali vi erano ben 12 appartenenti all’Arma dei Carabinieri, volevano infangarne la memoria, col loro gesto, non hanno fatto altro che sortire il risultato esattamente opposto, suscitando unanimi sentimenti di sdegno e di condanna, ma nel contempo rinvigorendo la memoria di tutti coloro che, operando con dedizione e spirito di servizio nei confronti della Patria e delle Istituzioni, hanno perso la vita nella convinzione di svolgere un ruolo fondamentale per la pace e la giustizia, esaltandone così le virtù civili e morali. La fiamma raffigurata nel fregio che i Carabinieri portano sul berretto d’ordinanza è simbolo di lealtà, fedeltà ed onore, sentimenti che non possono essere minimamente scalfiti da atti vandalici di tal genere, ma anzi sono da essi rinvigoriti.

Ringrazio sentitamente il Sindaco dott. Carlo Bagnasco per la vicinanza e l’affetto che sempre dimostra nei confronti dell’Arma dei Carabinieri.