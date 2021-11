Rapallo: 4 Novembre, omaggio del Gruppo Alpini al Monumento ai Caduti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Anche quest’anno, nella ricorrenza del 3 Novembre (data della stipula dell’armistizio di Villa Giusti, entrato poi in vigore il giorno successivo, che ha sancito la fine della Grande Guerra), il Gruppo Alpini Rapallo ha reso omaggio a coloro che hanno perso la vita per la Patria con una cerimonia presso il Monumento ai Caduti di piazza IV Novembre. L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini con cerimonie che si svolgono in concomitanza in tutta Italia, organizzate dalle varie sezioni.

Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico e il consigliere Fabio Proietto. Brigati, nel suo intervento, ha voluto sottolineare l’importanza di ricordare i fatti salienti della storia d’Italia e la rilevanza che ha assunto Rapallo dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, essendo stata sede della stipula di due Trattati internazionali. Il vicesindaco ha inoltre posto l’accento sul valore dimostrato dagli Alpini durante il primo conflitto mondiale, rendendo onore all’arma di fanteria.

Nel corso della cerimonia è stata data lettura della missiva del presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero, inviata a tutte le sezioni in occasione delle celebrazioni del IV Novembre.