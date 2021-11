Cogorno: centenario della tumulazione del "Milite Ignoto" - LevanteNews

Dal Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno per la ricorrenza del 4 Novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate si terrà nel Comune di Cogorno una serie di iniziative dal titolo “I giovani l’hanno costruita, i giovani la difenderanno”. Anche il Comune di Cogorno quest’anno celebrerà il centenario della tumulazione in Roma sull’Altare della Patria del “Milite Ignoto”.

Il programma della giornata prevede:

– ore 9,00: ritrovo in Piazza Aldo Moro per la deposizione di coccarde tricolori e corone commemorative sui cippi e i monumenti del territorio comunale;

– ore 10,00: incontro presso il sagrato della Chiesa di San Colombano della Costa e alzabandiera;

– ore 10,30: Santa Messa;

– ore 11,15: Commemorazione presso il monumento ai Caduti; presentazione del progetto “Milite Ignoto-Cittadino onorario di Cogorno – 1921-2021” con

la partecipazione dei bambini delle scuole primarie di Cogorno; saluti dell’Amministrazione; momento conviviale.

“Come tutti gli anni il 4 Novembre commemoreremo i caduti di tutte le guerre – ha commentato l’assessore alle tradizioni, Franca Raffo -. Quest’anno le celebrazioni saranno particolarmente sentite poichè il Comune di Cogorno ha conferito la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, Medaglia d’Oro al Valore Militare, nel Consiglio Comunale del 26 febbraio 2021 su indicazione dell’Anci e proposta dal Gruppo Medaglie d’Oro al valore militare, con questo Comune che ha aderito come tanti altri Comuni italiani. Dopo la Santa Messa, saranno benedette due targhe commemorative in pietra d’ardesia scolpite a rilievo, che nelle prossime settimane verranno posizionate in due siti ben visibili a Cogorno Alto e a San Salvatore, nei pressi del municipio comunale, con una dovuta cerimonia”.

La giornata è realizzata con la collaborazione della Comunità Parrocchiale della Costa, del Gruppo Alpini di Cogorno, Sez. Genova e dell’Associazione “Accademia della Ciappa e dei Testaieu” di Cogorno. La manifestazione avverrà nel rispetto delle norme anti Covid.