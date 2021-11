Dall’ufficio stampa Amt

Giovedì 4 novembre, a causa della chiusura di corso Montevideo a Chiavari dalle ore 14:00 alle ore 15:30, tutte le corse in direzione Chiavari FS transiteranno in Corso Genova, Via Prandina, Piazza Torriglia, Corso Italia dove riprenderanno il regolare percorso.