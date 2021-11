Camogli: bando a sostegno dei bambini nati nel 2020 - LevanteNews

Il Comune di Camogli ha emanato un bando per contributi al nuovi nati nel 2020:

Bonus da 250 euro per l’acquisto di prodotti per l”infanzia. Lo possono richiedere tutte le famiglie residenti nel Comune di Camogli che abbiano avuto una nascita o adozione nell’anno 2020.

Bonus da 500 euro per l’acquisto di prodotti per l’infanzia. Lo possono richiedere le famiglie residenti nel Comune di Camogli che abbiano avuto una nascita o adozione nell’anno 2020 e il cui ISEE sia inferiore a € 9.360,00

La domanda e la relativa modulistica (bando, domanda e autocertificazione) è disponibile nell’atrio del Comune oppure sul sito istituzionale all’indirizzo

https://comune.camogli.ge.it/c010007/po/mostra_news.php?id=1211&area=H

Scadenza delle domande alle ore 12.00 del 22 novembre 2021

Di seguito il bando:

Articolo 1 Oggetto dell’avviso e soggetti beneficiari

Il presente avviso è finalizzato all’erogazione del Bonus Nuovi Nati in favore dei nuclei familiari residenti,

al momento dell’emanazione del bando, nel Comune di Camogli ed in possesso dei requisiti di cui al

successivo art. 2, con un’attenzione particolare rivolta a quelli più fragili ed in difficoltà economica.

Ai fini dell’emanazione del presente bando viene inteso:

– nucleo familiare: il nucleo come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, N. 109

(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono

prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

– adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

I soggetti beneficiari legittimati a presente la domanda per il Bonus Nuovi Nati possono essere:

a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;

b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;

c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei

coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore

a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell’Autorità Giudiziaria o, nel

caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive;

d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico

genitore. Le suddette condizioni devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata da un solo genitore.

Gli stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

Articolo 2 Requisiti per l’accesso

Il contributo è di € 250,00, ed è finalizzato all’acquisto di prodotti per l’infanzia, è erogato ai nuclei familiari

che abbiano visto la nascita di un figlio o che abbiano perfezionato un’adozione nel corso dell’anno 2020.

Il Comune si riserva di chiedere, a campione, i giustificativi delle spese sostenute con il bonus.

Il contributo viene concesso ad ogni nuovo figlio nato o adottato nel 2020, a condizione che esso: sia

convivente con il genitore richiedente la prestazione e risulti nello stesso stato di famiglia e che sia

residente nel Comune di Camogli.

Non è obbligatoria la presentazione dell’attestazione ISEE per accedere al bonus di € 250,00; per coloro

che, invece, dimostrano di avere un’ISEE inferiore ad € 9.360,00 il bonus erogato è di € 500,00.

Qualora il budget disponibile risulti inferiore rispetto all’ammontare complessivo dei bonus erogabili, in

esito alle verifiche della completezza delle domande da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, si procederà,

all’atto dell’approvazione dell’elenco degli aventi diritto, a riproporzionare gli importi per ciascun

beneficiario.

Qualora l’attestazione ISEE segnali omissioni o difformità si applicano le disposizioni di cui all’art. 11

comma 5 del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e

i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

Articolo 3 Modalità e tempi per la presentazione delle domande

La domanda va presentata utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al presente bando e

scaricabile dal sito del Comune di Camogli www.comune.camogli.ge.it e disponibile già stampato presso

l’atrio del Comunale.

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità valido (ai sensi dell’art. 38 del DPR n.

445/00 e dell’art. 65 del decreto legislativo n. 82/05) del genitore richiedente.

La domanda priva del documento, della sottoscrizione e non compilata debitamente in ogni sua parte non

potrà essere accolta.

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

• a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: comune.camogli@halleypec.it;

• a mano: presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Camogli, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00;

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda e/o della consegna e per maggiori chiarimenti,

telefonare ai numeri, 0185-729065-81-31 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00);

Le modalità di erogazione del contributo e la domanda è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Camogli,

e sul sito istituzionale del Comune www.comune.camogli.ge.it

Sulla busta utilizzata per l’invio tramite raccomandata e nell’oggetto della PEC deve essere riportata la

dicitura “Bonus nuovi nati anno 2020”.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Le domande possono essere presentate, con le modalità sopra individuate, entro e non oltre le ore 12:00

del giorno lunedì 22 novembre 2021. Le domande pervenute prima o dopo il suddetto periodo non

potranno essere accolte.

Articolo 4. Pubblicazione degli elenchi dei beneficiari

Il Comune di Camogli, conclusa l’istruttoria sulle domande pervenute procederà ad erogare agli aventi

diritto il relativo contributo sull’IBAN indicato e comunicare per iscritto l’esito solo alle famiglie la cui

istanza risulta non ammessa.

Articolo 5 . Modalità di erogazione del Bonus

La liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità dichiarate nella domanda e compatibilmente

alle disponibilità di bilancio.

I contributi stanziati, verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse.

Articolo 6 . Informazioni generali e privacy

Di ogni eventuale modifica/integrazione al presente Bando ne sarà data comunicazione sul sito

istituzionale del Comune di Camogli all’indirizzo www.comune.camogli.ge.it .

Per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 0185-729065-81-31.

I dati personali e sensibili raccolti per le finalità del bando saranno trattati dal Comune di Camogli nel

rispetto delle disposizioni e secondo le modalità di legge attualmente vigenti, come previsto dal Reg.UE

2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii., ovvero secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza,

anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

Titolare del trattamento è il Comune di Camogli, Via XX Settembre n. 1; Responsabile del Trattamento è il

Responsabile dei Servizi Sociali.

Nel corso della fase di istruttoria, per le finalità previste dal bando, i dati potranno essere comunicati anche

ad altri uffici (es. Protocollo, Ragioneria).

Il conferimento dei dati personali e sensibili richiesti è obbligatorio: il loro mancato conferimento e la

mancata autorizzazione al loro trattamento non consentirà di prendere in esame le domande.

Articolo 7 . Controlli e sanzioni

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 e dell’art. 11 del DPCM n. 159/13, il Comune di Camogli effettuerà idonei

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga la

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, il dichiarante decadrà dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme

restando le sanzioni penali previste dal DPR n. 445/00.

Il Comune di Camogli agirà inoltre per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi

legali.