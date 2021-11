Calcio/ Volpe: "La differenza l'hanno fatta gli episodi, usciamo a testa alta" - LevanteNews

“I ragazzi hanno fatto una grande gara nonostante la sconfitta. Siamo andati a giocare in un campo difficile contro una squadra candidata per la vittoria del campionato. Siamo stati in partita fino alla fine e ci siamo arresi soltanto per degli episodi”: lo ha annunciato Gennaro Volpe, allenatore dell’Entella al canale ufficiale della società dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Padova.

Una squadra composta da tanti ragazzi del vivaio: “In campo ho schierato due classe 2001, due 2003 e poi nella ripresa un 2004 e sono contento della loro prestazione. Gli episodi non hanno girato a nostro favore e la differenza di organico, soprattutto con gli ingressi di Ronaldo e Chiricò si è fatta sentire”.

Da domani testa al campionato e alla gara contro l’Ancona Matelica: “Spero di vedere lo stesso atteggiamento odierno, la prestazione c’è stata e domenica mi aspetto risposte”