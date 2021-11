Allerta gialla: precipitazioni deboli sul Centro - Levante - LevanteNews

Da Arpal su Facebook

E’ scattata alle 6.00 l’allerta meteo gialla per temporali che interessa il centro Levante della Liguria (zone B, C, E, bacini piccoli e medi). La conclusione dell’allerta è fissata per le ore 18.00 ma, come sempre, la situazione verrà valutata in mattinata alla luce degli scenari in atto e di quelli prospettati dalle ultime uscite della modellistica previsionale.

Precipitazioni d’intensità debole interessano il centro Levante della regione e, localmente, l’imperiese. Al momento cumulata oraria massima 9.2 millimetri a Pratomollo (Borzonasca, Genova), nell’ultima ora 5.6 a Creto (Montoggio, Genova). Dalla mezzanotte cumulata massima di 13.6 millimetri alla Diga del Brugneto(Genova).