Sori: la programmazione al cinema con la Scuola cattolica - LevanteNews

Dalla Sala Enzo Costa – Cinema Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681), la programmazione di questa settimana

La scuola cattolica

Mercoledì 3 novembre ore 21

Regia di Stefano Mordini

Un film con Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini, Alessandro Cantalini, Andrea Lintozzi, Guido Quaglione, Federica Torchetti, Angelica Elli, Gianluca Guidi, Luca Vergoni, Corrado Invernizzi, Francesco Cavallo, Fabrizio Gifuni, Valentina Cervi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca

Genere Drammatico

durata 106 minuti.

La Scuola cattolica, film diretto da Stefano Mordini, racconta la tipica vita scolastica all’interno di un rinomato istituto religioso maschile della Roma bene. Qui gli studenti, figli della borghesia romana, vengono educati al meglio per un radioso domani, schermati dalla decadenza della civiltà. I genitori, infatti, sono convinti che nella scuola i loro figli possano vivere al di fuori dal caos, dalle sommosse e dal fermento che scuote gli anni Settanta e concentrarsi grazie alla rigida educazione imposta, sul loro futuro professionale.

Questo idilliaco equilibrio viene tuttavia sconvolto da uno dei più efferati crimini della cronaca nera italiana: il Massacro del Circeo, avvenuto la notte tra il 29 e 30 settembre 1975 ai danni di due giovani amiche.

Il film intende sondare approfonditamente cosa ha scatenato cotanta violenza nella mente dei responsabili, inebriati dal culto della violenza e da idee politiche pericolose. I tre assassini sono ex studenti della scuola frequentata dal giovane Edoardo (Emanuele Maria Di Stefano), che nonostante sia all’oscuro della violenta dinamica, prova a raccontare cosa ha spinto i suoi compagni di scuola a commettere una simile brutalità…

Film Vietato ai minori di 18 anni

La famiglia Addams

Domenica 7 novembre ore 15:30

Regia di Greg Tiernan

Un film con: Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Loredana Bertè, Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz, Bette Midler, Nick Kroll, Conrad Vernon, Snoop Dogg, Javon ‘Wanna’ Walton, Bill Hader

Genere animazione commedia

La Famiglia Addams 2, il film d’animazione diretto da Greg Tiernan, sequel de La Famiglia Addams (2019), riporta sul grande schermo la strana e divertente famiglia, creata dell’umorista americano Charles Addams, alle prese con un nuova avventura.

In questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, dovranno fare i conti con l’età dei loro due figli e arrendersi all’idea che Mercoledì e Pugsley non sono più due bambini piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia per dedicarsi il più possibile ai loro giochi mostruosi. Così nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia. Lo spaventoso camper stregato li porterà attraverso l’America in un viaggio ai limiti della realtà, insieme a cugino IT e nuovi singolari personaggi. Cosa succederà questa volta alla famiglia più spaventosa di tutti i tempi?

Una notte da dottore

– Ven 5 novembre ore 21

– Sab 6 novembre ore 21

– Dom 7 novembre ore 18

– Mer 10 novembre ore 21

Regia di Guido Chiesa

Un film con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele, Antonio Salines, Valentina D’Agostino, Leonardo Sbragia

Genere Drammatico



Una notte da dottore, film diretto da Guido Chiesa, racconta la storia del 65enne Pierfrancesco Mai (Diego Abatantuono), un medico scorbutico e cinico, che lavora ancora come guardia notturna, nonostante i mille acciacchi dell’età.

Una notte l’uomo ha un incidente: investe il rider Mario (Frank Matano), che fortunatamente ne esce illeso, al contrario della sua bicicletta, con cui consegna il cibo a domicilio. A differenza del giovane, Pierfrancesco subisce dei danni; l’urto, infatti, riaccende la sua sciatalgia e si vede impossibilitato a mettersi alla guida.

A causa di questo imprevisto, i due potrebbero perdere entrambi il posto di lavoro, ma al dottore viene una brillante idea: il rider dovrà fingersi medico e fare le visite al posto suo, mentre Pierfrancesco lo guiderà a distanza con un auricolare; l’auto medica, invece, può tornare utile come mezzo per fare anche le consegne.

Questo piano che appare infallibile porterà i due a vivere diverse disavventure notturne, ma insegnerà loro anche quanto è importante fare affidamento l’uno sull’altro, affinché tutto riesca per il meglio.

