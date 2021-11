Sesta Godano: l'attività dell'associazione Mangia Trekking - LevanteNews

Dall’Associazione sportiva Mangia Trekking

Ultimo esempio della forte valenza dell’alpinismo Lento si è avuto in questi giorni. Quando un gruppo di amici del Mangia Trekking, Organizzati da Mario Venturini e Nadia Chiocconi, sotto la guida di Mara Giusti e Alessandra Borio, sono partititi dal paese di Fornello in Val di Vara, e passo dopo passo diverse piante, anche storiche e secolari, sono giunti nel borgo di Beverone, luogo appena ridossato dalla cima della montagna su cui insiste, caratterizzato da una splendida e storica chiesetta costruita sulla vetta, in posizione di estrema panoramicità. Un luogo rinomato per la sua importante funzione durante la seconda guerra mondiale.

Da Beverone i partecipanti alla piacevole avventura hanno poi diretto per la cima del monte Nero ove si trova, come una sentinella sulle vaste pianure sottostanti, ” la famosa “Croce”, eretta nel secolo scorso su un grande cippo in cemento e pietra. Dalla sua posizione si possono osservare i territori verdi dai versanti della montagna fino a quelli del mare, rendendo ancor più suggestivi gli immensi paesaggi. Una piacevole sosta pranzo all’aperto, ridossati, ma sotto il sole frontale, con prodotti tipici (ravioli e tagliatelle “fatte in casa”, cinghiale, funghi etc.) ha completato la bellissima giornata.

L’associazione Mangia Trekking suggerisce a tutti, soprattutto alle famiglie, ed ai gruppi di amici questo genere di attività per trascorrere le giornate festive, praticando sport, in allegria ed in modo assolutamente salutare.