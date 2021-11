Recco: nuovo deposito automezzi Amiu accanto all'Ecocentro - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Un’area accanto all’Ecocentro sarà presto adibita a uffici, deposito di automezzi e spogliatoio per il personale della dell’Amiu. Nell’ultima riunione di Giunta è stata approvata la convenzione che affida al gestore delle attività di raccolta di rifiuti urbani, spazzamento e altri servizi di igiene pubblica, un terreno edificabile contiguo al centro di raccolta di via della Né, per permettere lo spostamento da via Fieschi dell’unità organizzativa, area che era stata concessa dal comune di Recco. La nuova dislocazione si è resa necessaria dopo che gli abitanti della zona avevano segnalato più volte disagi, cattivi odori e rumori provenienti dal traffico dei mezzi pesanti utilizzati per la raccolta dei rifiuti. L’area di pertinenza adiacente al centro di raccolta è di circa 945 metri quadri.

Soddisfazione per la convenzione sottoscritta tra le parti è stata espressa dal sindaco Carlo Gandolfo e dall’assessore all’ambiente Edvige Fanin: “Si tratta di una condizione vantaggiosa perché a fronte della concessione dell’area da utilizzare per gli uffici e il ricovero dei mezzi di Amiu, il nostro Comune potrà recuperare la struttura di via Fieschi destinandola ad altre finalità. A questo si aggiunge un migliore impatto sulla qualità della vita degli abitanti della zona che non avranno più i disagi dovuti al traffico dei mezzi pesanti”. Amiu dovrà eseguire i lavori per dotare la struttura delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività.