RASSEGNA STAMPA. Ponte dei Santi con gli alberghi pieni - LevanteNews

Oggi, martedì 2 novembre, auguri a Vittorino. La chiesa cattolica celebra i Defunti. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varaese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Un malanno tira l’altro”.

Il Secolo XIX. Turismo: ponte Ognissanti con alberghi pieni. Anche novembre sorride al turismo. Pianeta covid: “Ieri sette nuovi casi nell’Asl 4 e salgono a quattro i ricoverati nell’ospedale di Sestri Levante”; “La pioggia frena le vaccinazioni, all’hub di Rapallo”; “Tamponi all’ospedale di San Pietro, tutti in auto per avere il green pass”.

Lavagna: congresso dell’Anpi con elezione direttivo. Chiavari: tatuaggi e chirurgia estetica per le donne operate al seno. Chiavari: il commercio rialza la testa: raffica di aperture in centro. Chiavari: grande festa popolare per l’inaugurazione del centro civico Regeni ad Arquara del Tronto (una intera pagina). Chiavari: posteggio dissestato, critiche di Emilio Cervini e M5 Stelle. Chiavari: consorzio Tassano, novembre pedagogico, laboratori per famiglie con bimbi fino a sei anni. Chiavari: messa del vescovo al cimitero. Zoagli: auto fuori strada, colpa di un cinghiale.

Rapallo: Linee bus, la nuova numerazione.

Cicagna: il Comune rafforza la videosorveglianza. Santo Stefano D’Aveto prepara la stagione invernale, innevamento artificiale a Prato della Cipolla.