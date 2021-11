Pallanuoto/ La Rari Nantes Camogli si presenta in piscina - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Ebbene si, adesso ci siamo per davvero. Tra meno di due settimane scatterà ufficialmente la stagione pallanuotistica della nostra prima squadra. I ragazzi di Temellini stanno cercando di prepararsi al meglio per affrontare un torneo da protagonisti, e mammano che si avvicina la data del debutto, salgono reciprocamente curiosità e attesa. Novembre, però, non è solo il mese dell’inizio del campionato. Da diversi anni a questa parte, infatti, è anche il mese della presentazione ufficiale della squadra. Un momento di festa per tracciare le linee guida della stagione e per vedere da vicino gli atleti che difenderanno con orgoglio i nostri colori.

Quest’anno il format cambia leggermente: la presentazione si svolgerà direttamente nella nostra casa, la Giuva Baldini. Il Boschetto deve essere il nostro fortino e vogliamo riprendere fin da subito il binomio imprescindibile che ci lega alla nostra gente. Vi aspettiamo sabato dalle 14.30, con la voce e con le bandiere per inaugurare insieme la nuova stagione. Al termine della presentazione si svolgerà una bella e simpatica esibizione che vedrà in acqua i giocatori della prima squadra insieme agli aquagol.