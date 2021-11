Lavagna-Cogorno: Futura, percorsi culturali e inaugurazione anno  culturale - LevanteNews

Dall’Associazione Futura

Lunedì 8 Novembre 2021 partono i corsi in presenza dell’Associazione Futura per il nuovo Anno Culturale sia a Lavagna che a Cogorno. Le iscrizioni si sono concluse il 26 Ottobre e alcuni corsi hanno fatto in poco tempo il tutto esaurito! Gli iscritti hanno raggiunto in un anno i 150 associati tra i quali 20 docenti che spesso sono anche allievi dei corsi.

I corsi si terranno, secondo il calendario prestabilito, da Novembre 2021 a Maggio 2022 principalmente nei locali delle O.O. P.P. di S. Maria Madre Chiesa e di S.Stefano di Lavagna, ma anche nella Sala Comunale di Socializzazione di San Salvatore dei Fieschi.

Essi riguarderanno discipline quali: Italiano per stranieri, android, burraco, cinema e letteratura, conversazioni sulla musica, cucito, danza, filosofia, laboratorio di lettura, lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca, macramè, media e comunicazione, poesia contemporanea, scienze e astronomia, storia dell’arte, storia dell’espansione islamica , storia locale, viaggi e geografia, incontri online su salute e benessere e altri con artisti e artigiani ma anche i podcast, per raggiungere i soci che abitano oltre il Tigullio.

Nei mesi di Settembre/ Ottobre l’Associazione ha già effettuato una serie di uscite culturali sul territorio e la visita al Parlamento Europeo di Strasburgo e per il prosieguo propone altre iniziative , tra cui la partecipazione a concerti e a viaggi e una serie di incontri sulla difesa dei diritti, con il coinvolgimento di altre associazioni e delle scuole del territorio.

Venerdì 5 Novembre 2021 alle h. 21, al Teatro di S.Maria Madre Chiesa, ci sarà un momento musicale su “Musica e contaminazione” proposto dal Gruppo musicale “ Crome in Libertà” dell’Associazione “ Il Tuo Verso”, diretto da Mauro Luciani e composto da: Giulia Zanotti (Flauto), Alessandro Arienti (Clarinetto), Nadia Solari (Sassofono), Nicolò Machetti ( Tromba), Elisa Cafferata (tastiera), Alberto Cafferata ( Tastiera/Fisarmonica) e Mauro Luciani ( Violino) .

Si tratterà di una vera e propria “conversazione musicale” fatta nello stile degli incontri del corso tenuto dal docente Mauro Luciani.

Seguiranno altri interventi da parte di docenti che illustreranno obiettivi e programmi di altri corsi ma anche le finalità dell’Associazione Futura, Associazione di promozione sociale .

Per ulteriori info visitare il sito: www.associazionefutura.org

Link YT: https://youtube.com/c/FUTURAapsLavagna

Mail: info@associazionefutura.org

Il Consiglio Direttivo: Aurora Pittau; Rina Seminaroti; Princi Ratti; Mario Fato; Giovanni Sanguineti