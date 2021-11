Elezioni: sindaci, spunta il terzo mandato e la candidabilità in parlamento - LevanteNews

Ptoposte

Elezioni: sindaci, spunta il terzo mandato e la candidabilità in parlamento

Se ciò si concretizzerà sia il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, sia quello di Sestri Levante Valentuina Ghio non solo avrebbero la possibilità di essere rieletti sindaco per la terza volta consecutiva, ma anche di poter essere eletti parlamentari Se l'ipotesi si concretizza, sia il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco sia la collega di Sestri Levante Valentina Ghio, potrebbero essere eletti per la terza volta e, contemporaneamente, candidarsi in Parlamento il